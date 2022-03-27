هفوة جديدة لبايدن عما حدث بسعر صرف الروبل الروسي تثير تفاعلا

2022/03/27 | 07:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كلمة القاها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تأثير العقوبات التي فرضتها بلاده والحلفاء الأوروبيين على الاقتصاد الروسي وسعر العملة الروسية "الروبل".

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