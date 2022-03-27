مانشيني : خيبة الامل قضت على افراحنا الماضية

2022/03/27 | 07:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعأكد المدير الفني لمنتخب إيطاليا ، روبيرتو مانشيني ، أن فريقه يحتاج بعض الوقت للتفكير ملياً والعمل نحو المستقبل بعد الفشل في بلوغ كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.وسيغيب المنتخب الإيطالي عن مونديال قطر 2022 بعد هزيمته المفاجئة من مقدونيا الشمالية 0-1 في المربع الذهبي من الملحق الفاصل ، وذلك بعد غياب الأتزوري عن مونديال روسيا 2018.وقال مانشيني : " في الصيف الماضي كنا على القمة في أوروبا بعد أن أكملنا واحدة من أجمل البطولات في تاريخ المنتخب الوطني، والان نستيقظ على واحدة من أكثر الأحداث دراماتيكية ".واضاف مانشيني : " انتقلنا من الفرحة الكاملة إلى خيبة الأمل، من الصعب تقبل هذا حقاً، لكن أيضا تقبل الهزائم في الحياة يعد جزءاً من مسار صحي لتطور الإنسان والرياضة ".وختم مانشيني : " نحتاج بعض الوقت للتفكير ملياً لكي نفهم بوضوح ، التحرك الوحيد الصحيح حالياً هو أن نرفع رؤوسنا وأن نعمل من أجل المستقبل ".المصدر/ كورة

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