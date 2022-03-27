الصين قبل أن تستيقظ 

2022/03/27 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب مكارتني:" لا شيء أكثر خداعا من الحكم على الصين بحسب معاييرنا الغربية".اما فرنان بروديل فلقد اعتبر ان بعثة اللورد مكارتني تمثل بالنسبة للتاريخ المقارن ولتاريخ الذهنيات لحظة مميزة.

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