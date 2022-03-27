2022/03/27 | 07:27 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب مكارتني:" لا شيء أكثر خداعا من الحكم على الصين بحسب معاييرنا الغربية".
اما فرنان بروديل فلقد اعتبر ان بعثة اللورد مكارتني تمثل بالنسبة للتاريخ المقارن ولتاريخ الذهنيات لحظة مميزة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين قبل أن تستيقظ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اما فرنان بروديل فلقد اعتبر ان بعثة اللورد مكارتني تمثل بالنسبة للتاريخ المقارن ولتاريخ الذهنيات لحظة مميزة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين قبل أن تستيقظ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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