رد روسي بعد إشعال بايدن لتكهنات بتصريح

2022/03/27 | 07:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل الرئيس الأمريكي، دو بايدن، تكهنات بعد إدلائه بتصريح مفاده أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة" الأمر الذي أثار تساؤلات إن كان يدعو إلى "تغيير النظام" بروسيا.

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