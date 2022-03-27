دراسة: تناول هذه الوجبة يوميا لتعزيز صحة قلبك

2022/03/27 | 07:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير الأبحاث والدراسات الطبية إلى ارتباط الغذاء اليومي للإنسان بصحة قلبه، فكلما كان هذا الغذاء متنوعا ومتكاملا كلما قلت المشكلات القلبية.ووجدت دراسة جديدة أن تناول فول الصويا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.وقام باحثون من قسم التغذية وعلوم الحركة في جامعة ماستريخت في هولندا، بفحص مجموعة من 23 […]

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