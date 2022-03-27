الولايات المتحدة تستعد لإقرار الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

2022/03/27 | 08:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستعد إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة لإقرار جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا لأي شخص يبلغ من العمر 50 عاما أو أكثر.ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن الجرعة الرابعة تهدف إلى توفير “حماية إضافية”، وسط مخاوف من انتقال إحدى سلالات أوميكرون الفرعية إلى الولايات المتحدة.وذكرت الصحيفة […]

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