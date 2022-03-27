العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الصينية المنكوبة

2022/03/27 | 08:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة التابعة لشركة شرق الصين التي تحطمت وعلى متنها 132 راكبا، على ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة اليوم الأحد.ونقلت الوكالة عن مركز قيادة عمليات الإغاثة أن الصندوق الأسود الثاني من الرحلة إم يو5735 الذي تم العثور عليه اليوم، يحتوي على بيانات الرحلة مثل السرعة والارتفاع.[…]

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