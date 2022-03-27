2022/03/27 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر الاتحاد العراقي بكرة القدم، تأجيل مباراة كربلاء والناصرية في قمة الدرجة الاولى لاسباب أمنية.وذكر الاتحاد في بيان مقتضب أن “الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قرر تأجيل مباراة الحسم بين كربلاء والناصرية إلى اشعار اخر بطلب من الجهات الامنية”.وتوجه أكثر من 10 آلاف مشجع من محافظة ذي قار إلى كربلاء المقدسة، لمؤازرة […]

ظهرت المقالة لأسباب أمنية..



اتحاد الكرة يؤجل مباراة كربلاء والناصرية في قمة الدرجة الاولى أولاً على ايرث نيوز.

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