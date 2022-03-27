شاهد كيف رد بايدن على صحفي عندما سأله عن رأيه في بوتين

2022/03/27 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ"جزّار" خلال لقائه عددًآ من اللاجئين الأوكرانيين في مدينة وارسو البولندية، جاء ذلك ردًا على سؤال وجه له أحد الصحفيين حول رأيه بفلاديمير بوتين "نظرًا لما فعله بهؤلاء الناس".

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