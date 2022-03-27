أحدهم توقع انتهاء الحرب في ساعات.. الجيش الروسي فقد 7 جنرالات في شهر

2022/03/27 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبتت الحرب في أوكرانيا أنها مميتة بشكل غير عادي للجنرالات الروس وأن خسائر موسكو في القادة العسكريين الكبار لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، وفق لصحيفة "واشنطن بوست".

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