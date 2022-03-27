بايدن يعتزم فرض ضريبة جديدة على أصحاب المليارات

2022/03/27 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افادت قناة “سي إن بي سي” التلفزيونية الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن ينوي فرض ضريبة جديدة مقدارها 20٪ على أصحاب المليارات.ونقلت القناة أمس السبت عن وثيقة حصلت عليها، أن الرئيس الأمريكي يخطط لاقتراح حد أدنى لضريبة الدخل بنسبة 20٪ للأسر الأمريكية التي يزيد إجمالي أصولها عن 100 مليون دولار.وتقول الوثيقة إنه […]

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