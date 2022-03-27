آلان كريفين: 1941-2022 – تفاؤل الإرادة - ليون كريميو

2022/03/27 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليون_كريميو كان رفيقنا آلان، طيلة أكثر من أربعين سنة، في صلب حياة أمميتنا وقيادتها وفرعها الفرنسي، مع إسهامه في بناء فروع أخرى.



وكان أحد الأصوات المعبرة عن أفكارنا، وعن معاركنا الأممية، ساعيا دوما إلى صون المكاسب السياسية لحركتنا، وإلى بنائها بصبر، مع الدفع دوما إلى الانفتاح على التجارب الجديدة، والتعبئات الجديدة، والاندماج فيها مع حرص دائم على العمل الوحدوي وانعدام العصبوية.ولد الرفيق آلان في ......





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