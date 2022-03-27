دراسة: مركب نباتي يمكن أن يقلل من خطر إصابة الرئة من “كوفيد” بنسبة 29٪!

2022/03/27 | 08:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مر عامان على إعلان الوباء، لكن الباحثين واثقون من أن 2022 قد يكون العام الذي يتلاشى فيه “كوفيد-19”.ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن قدرته على التحول، لذلك يعمل الباحثون بلا كلل لتعزيز الحماية.وفي العمل الأخير، اقترح العلماء أن الخضر الورقية يمكن أن تقلل من خطر تلف الرئة من “كوفيد-19”.واقترحت […]

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