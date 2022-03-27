شاهد.. موسيقي يعزف التشيلو وسط الشوارع المدمرة في خاركيف بأوكرانيا

2022/03/27 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مهيب، قدّم عازف التشيلو وأحد سكان مدينة خاركيف في أوكرانيا، دينيس كاراتشيفتسيف، عرضًا موسيقيًا وسط شوارع المدينة المدمّرة.وجلس كاراتشيفتسيف وهو محاط بالمباني المتضررة والأنقاض في أحد شوارع خاركيف ليعزف بآلة التشيلو الخاصة به، وذلك لزيادة الوعي بالدمار والمساعدة في جمع الأموال لاستعادة مدينته.

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