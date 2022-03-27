تعرف على فوائد السبانغ للغدد الصماء

2022/03/27 | 08:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، خبيرة التغذية الروسية، أن للسبانخ تأثير مضاد للقلق ويحسن الذاكرة.وتشير الخبيرة إلى أن السبانخ يتصدر قائمة الخضار المفيدة للصحة.لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية والبروتين وفيتامينات C و E و K و B (خاصة حمض الفوليك – فيتامين B9)، و هو غني بالكالسيوم […]

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