2022/03/27 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الاحد، عن تمكن مفارز اقسامها المنتشرة في ربوع مناطق المحافظة من القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة.وقالت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “مركز شرطة الثورة أحد توابع قسم بلدة الشامية نفذ 3 اوامر قبض بحق متهمين مطلوبين للقضاء […]

ظهرت المقالة اعتقال متهمين بقضايا مختلفة في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بقضايا مختلفة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بقضايا مختلفة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).