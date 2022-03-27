القبض على ثلاثة من أخطر تجار المخدرات في البصرة

2022/03/27 | 09:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة البصرة، عن إلقاء القبض على ثلاثة من اخطر تجار المخدرات في قضاء الفاو.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة مشتركة من قسم مكافحة المخدرات تمكنت بعملية نوعية أمنية ومن خلال معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على اخطر تجار الحبوب المخدرة في قضاء الفاو”. واضافت ان […]

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