اجرام البصرة: القبض على متهم سرق 86 مليون دينار

2022/03/27 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيو/ اعلنت مكافحة الاجرام في محافظة البصرة اليوم الاحد، عن القبض على متهم متخصص بسرقة المواطنين قرب المصارف والصيرفات.وقالت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “المتهم قام بعملية تسليب مواطن مبلغ 86 مليون دينار عراقي في شهر شباط الماضي”.واضافت انه “بعملية نوعية واستباقية ومن خلال نصب كمين محكم قرب احد المصارف تم […]

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