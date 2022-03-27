سباق الرئاسة الفرنسية.. لوبان تقطع وعدا حال هزيمتها

2022/03/27 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألمحت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، اليوم الأحد، إلى أن محاولتها الثالثة للوصول إلى قصر الإليزية ربما تكون الأخيرة إذا لم تكلل بالنجاح وذلك في حديث أدلت به لصحيفة جورنال دو ديماتش الأسبوعية الفرنسية.وقالت لوبان، التي خاضت الانتخابات في 2012 ووصلت لجولة الإعادة في 2017 لكنها انهزمت أمام الرئيس […]

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لوبان تقطع وعدا حال هزيمتها أولاً على ايرث نيوز.

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