ركاب يعلقون بطائرة بعد أن ذهب أفراد طاقم الجسر إلى منازلهم.. والطيار: سأخبركم بشيء محرج

2022/03/27 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت امرأة من ولاية ماساتشوستس الأمريكية واحدة من عشرات ركاب رحلة تابعة لخطوط جيت بلو الجوية الذين أمضوا وقتًا يجلسون على متن طائرة متوقفة على مدرج مطار ورسستر في ولاية ماساتشوستس مساء الإثنين بعد أن غادر الموظفون ليلاً.وعلق الركاب على مدرج المطار لأن أفراد الطاقم الذي كان من المفترض أن يدير جسر الطائرة قد عادوا إلى منازلهم.

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