2022/03/27 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن روسيا أنشأت نسختها الخاصة من ماكدونالدز بعد أن أغلقت سلسلة الوجبات السريعة عملياتها مؤقتًا في البلاد ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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