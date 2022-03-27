2022/03/27 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد، ارتفاعاً نسبياً بالأسواق المحلية في عموم العراق.
ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار صرف الدولار بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:
بغداد
البيع 147.750 دينار
الشراء 146.750 دينار
الشمال
البيع 147.750 دينار
الشراء 146.750 دينار
الجنوب
البيع 147.750 دينار
الشراء 146.750 دينار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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