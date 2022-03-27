الرافدين يعلن منح ٥٠ مليون لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية

2022/03/27 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، منح 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين لترميم وتأهيل وبناء الدور السكنية .

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مدة تسديد قرض الـ 50 مليوناً يصل الى 10 سنوات وبفائدة 5 بالمئة"، مشيراً إلى أن "منح القرض يكون بدفعة واحدة لغرض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية ".

ودعا المصرف، زبائنه الى "مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات للاطلاع على الضوابط والتعليمات والتقديم على القرض".

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