2022/03/27 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، اياديهم مع الإطار والمتحالفين معهم من عزم والاتحاد مفتوحة لغرض الجلوس على طاولة الحوار فالثلث الضامن اثبت الضمان بقدرته على حفظ العملية السياسية.

وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "وسائل الترهيب والترغيب والمليارات لم تجدي نفعا بجمع الثلثين اليوم في جلسو البرلمان".

وأكد أنه "لا سبيل للخروج من الأزمة الحالية دوننا وعليه فأن ابوابنا مفتوحة وساعة واحدة من الحوار بنوايا صادقة توصلنا إلى حل سياسي ( في اشارة للانفراج المؤقت بالعملية السياسية بعد اتصال الصدر بالمالكي سابقا.)

وأضاف الحمامي أن "اليوم سمعت من الإطار والاطراف الأخرى المتحالفة معنا ان المرونة للحوار موجودة وأن باب الشراكة مفتوح وعليه فأننا ممكن ان نمضي سوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ساعة واحدة تكفينا للحل".. دولة القانون: الأيدي مفتوحة للتشاور والتفاوض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ساعة واحدة تكفينا للحل".. دولة القانون: الأيدي مفتوحة للتشاور والتفاوض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).