كردستان تباشر بتطبيق “الفردي والزوجي” لتعبئة المركبات بالبنزين

2022/03/27 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يباشر إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، العمل بنظام الفردي والزوجي لتعبئة المركبات بالبنزين، بسبب النقص الحاد في هذه المادة، نتيجة محدودية إنتاج الشركات العاملة في الإقليم.وأصبح مشهد اصطفاف طوابير المركبات أمام محطات الوقود مألوفا في مدن الإقليم، علاوة على ارتفاع أسعاره إلى قرابة ألف دينار للتر البنزين العادي وألف و75 دينارا للمحسن، […]

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