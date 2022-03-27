2022/03/27 | 09:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت وكالة “أسوشيتد برس” صورا من “Planet Labs PBC” التقطتها الأقمار الصناعية، توثق الحريق الذي نشب في شركة “أرامكو” النفطية في جدة بعد هجوم من جماعة “أنصار الله” الحوثية.وفي تعليقها على الصورتين، كتبت “أسوشيتد برس”: تظهر صورة الأقمار الصناعية هذه من “Planet Labs PBC” حريقا لا يزال مشتعلا في منشأة “أرامكو” السعودية […]

ظهرت المقالة بعد هجوم الحوثيين..



صور من الأقمار الصناعية للحريق في “أرامكو” السعودية أولاً على ايرث نيوز.

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