روسيا قد تنتقم من أمريكا وحلفائها.. تحذير من هجوم إلكتروني روسي محتمل

2022/03/27 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، جين إيسترلي، أن واشنطن تقوم باستعدادات لمواجهة هجوم إلكتروني روسي محتمل ضد البنية التحتية والشركات الأمريكية الحيوية.

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