2022/03/27 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي المطلب...مطلب الشعب...والأمر...أمر الحكام...لا يتصرف...في أي وطن...إلا ما يريده...كل حاكم...°°°°°°فمن حق المحكومين...على أرض...كل وطن...ستر العورات...والحكام...يكشفون العورات...يمزقون السراويل...يحرقونها...بجعل الحياة...مكلفة...لارتباط الاقتصاد...والاجتماع...وثقافة كل الحكام...وسياستهم...بنهج الرأسمال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمر أمر الحكام... - محمد الحنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمر أمر الحكام... - محمد الحنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).