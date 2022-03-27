2022/03/27 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial "مفتاحُ الحياة" مُنطبقٌ على "مفتاحِ الحياة"، مصراعُ بابٍ فوق مصراعِ باب.



مكتوبٌ على أحد المصراعين: "المرأة المصرية"، وعلى الآخر: “مفتاحُ الحياة".



هكذا كان تصميمُ بطاقة الدعوة الأنيقة التي وصلتني من جميلاتٍ ثلاث هن: د.



"مايا مرسي"، رئيسة المجلس القومي للمرأة، د.



"هالة السعيد" وزيرة التخطيط، د.



"نيفين القباج" وزيرة التضامن الاجتماعي، لحضور حفل تكريم المرأة المصرية وا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حضرة الطيبات والطيبين ... المنسيين! - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حضرة الطيبات والطيبين ... المنسيين! - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).