موسم مانشستر يونايتد “البائس” يكلف رونالدو 5 ملايين جنيه استرليني

2022/03/27 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من المقرر أن يكلف موسم مانشستر يونايتد البائس، النجم كريستيانو رونالدو ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه إسترليني.وحصل رونالدو على تخفيض كبير في راتبه ليعود إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس الصيف الماضي، حيث استبدل راتبه الأساسي البالغ 800 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بعقد مخفض.وقع الأسطورة البرتغالية صفقة بقيمة 450 ألف […]

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