روسيا تقصف منشأة أبحاث نووية بخاركيف

2022/03/27 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة التفتيش النووية الأوكرانية إن روسيا قصفت من جديد منشأة للأبحاث النووية في خاركيف، مشيرة إلى أن القتال يجعل من المستحيل تقييم الأضرار.

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