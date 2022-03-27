دراسة: تناول الفيتامينات المكملة يوميا لا يقي من أمراض القلب والسرطان

2022/03/27 | 10:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت دراسة جديدة أن من يتناولون أقراص الفيتامينات أملا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السرطان قد يضيعون وقتهم ومالهم هباء.وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن النصائح القديمة حول الحصول على الفيتامينات التي يحتاجها الجسم من نظام غذائي صحي مع الكثير من الفاكهة والخضروات صحيحة كما كانت دائما.وبحسب صحيفة ديلي ميل […]

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