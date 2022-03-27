2022/03/27 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 4 أشخاص يحملون مخدرات ضمن سيطرات بابل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 أشخاص يحملون مخدرات ضمن سيطرات بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 4 أشخاص يحملون مخدرات ضمن سيطرات بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).