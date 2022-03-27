النزاهة تحصي انجازاتها لشهر شباط الماضي

2022/03/27 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن ابرز إنجازاتها لشهر شباط الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها حققت التالي خلال الشهر الماضي:

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