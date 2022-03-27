 البيئة تحدد ابرز المشاكل التي تعترض التوسع بالطاقة الشمسية

2022/03/27 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حددت وزارة البيئة، الاحد، اهم المشاكل التي تعترض تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع في البلاد، مشيرا الى أن انضمام العراق لاتفاقية باريس للمناخ تلزمه بتقليص استخدامات الوقود وإنتاج النفط.وقال مدير دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة أمير علي الحسون في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أهم المشكلات التي تعترض تنفيذ مشاريع […]

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