2022/03/27 | 10:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد أمني رفيع يصل إلى سامراء ويطلع على خطط ملاحقة بقايا داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/27 | 10:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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