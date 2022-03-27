2022/03/27 | 10:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -Z0qHRdGLwQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. فلاح الفضلي: الغرف المظلمة تتحكم بالساسة الدمى لمنع إصدار أي قرار عراقي وسط غياب محاسبة العملاء) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. فلاح الفضلي: الغرف المظلمة تتحكم بالساسة الدمى لمنع إصدار أي قرار عراقي وسط غياب محاسبة العملاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).