2022/03/27 | 10:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pO-Aqoq3Zhc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور_بارزاني يلتقي مع حاكم الشارقة الإماراتية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور_بارزاني يلتقي مع حاكم الشارقة الإماراتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).