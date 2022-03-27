السهل المستصعب في الإكتفاء الذاتي والإستقلال السياسي

2022/03/27 | 10:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.نضير الخزرجي

يتعاطى أرباب السياسة والحكم في

احاديثهم العامة وفي وسائل الإعلام

والإتصال مفردات غير قليلة لها أن تعكس

واقع حالهم وتفكيرهم ومخططاتهم

ومشاريعهم لإدارة الحزب او السلطة، بما

تجعله

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