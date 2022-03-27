المكتب الاعلامي لنادي كربلاء يصدر بيانا بخصوص مباراة كربلاء والناصرية ويطالب من اتحاد الكرة اصدار توضيح للمباراة

2022/03/27 | 10:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الاعلامي لنادي كربلاء عن

ضغوطات سياسية تقف وراء عدم اجراء

مباراة كربلاء والناصرية والتي ستحسم

المتصدر لدوري الدرجة الاولى بالعراق

،منتقدا الممارسات الغير مسؤولة لبعض

المحسوبين على جمهور نا

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