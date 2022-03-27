الصحة تطلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية

2022/03/27 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن اطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "دائرة التخطيط وتنمية الموارد بدأت بأطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2020-2021 للدورين الأول والثاني".

واضافت ان "رابط الاستمارة الموضح ادناه خاص سيكون لخريجي كليات (الطب العام ):

http://iqmohserv.net/d_al_2022

وتابعت "سنعلن عن بقية الروابط الالكترونية لاستمارات التقديم للخريجين تباعا وحسب التواريخ المعلنة سابقا".

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