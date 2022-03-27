"تبا للأمم المتحدة".. أمير سعودي يرد على "القلق" من ضرب التحالف للحوثي بالحديدة

2022/03/27 | 10:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على تغريدة تفيد بإعلان الأمم المتحدة عن "قلقها" جراء الضربات التي ينفذها تحالف "دعم الشرعية" بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن.

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