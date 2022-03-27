الاستخبارات تقتحم وكراً لداعش في الانبار.. هذا ما ضُبط داخله

2022/03/27 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، ضبط عبوات ومواد تفجير بداخل وكرا لعصابات داعش جنوبي الرطبة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة والتي اشارت لوجود وكرا لعصابات داعش الارهابي في عمق الصحراء جنوبي الرطبة بالانبار، تم على اثرها التنسيق مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٧٤ وقوة من الفوج تم خلالها الوصول الر الوكر ومداهمته".

وأوضح البيان، أنه "ضُبط بداخل الوكر ثلاث عبوات ناسفة على شكل جلكانات سعة ٢٠ لتر، وثلاث مفرقعات سيفور، فضلا عن ثلاث قداحات تفجير، حيث قامت مفارز الجهد الهندسي للفرقة بتدمير الوكر مع محتوياته موقعيا".

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