وفد أمني رفيع يصل سامراء للإطلاع على خطط ملاحقة بقايا داعش

2022/03/27 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد أمني رفيع برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يار الله، اليوم الاحد، الى سامراء للاطلاع على خطط ملاحقة بقايا داعش.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يار الله، وصل الى سامراء على راس وفد أمني رفيع للاطلاع على خطط ملاحقة بقايا عصابات داعش".

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