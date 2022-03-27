شرطة دهوك تعلن اعتقال وزير الهجرة والمهجرين السابق بتهمة القتل العمد

2022/03/27 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعتقلت مديرية شرطة دهوك، اليوم الاحد، وزير الهجرة والمهجرين السابق "ديندار نجمان دوسكي" بتهمة القتل العمد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "شرطة دهوك أعتقلت وزير الهجرة والمهجرين السابق "ديندار نجمان دوسكي" وابن شقيقه بتهمة القتل العمد"، مبينا ان "تهمة القتل نفذت قبل اسبوع نتيجة خلافات على املاك وعقارات".

واضاف ان "شرطة دهوك اعتقلت الوزير وابن شقيقه الذي اعترف انه هو من نفذ جريمة القتل وليس عمه".

وتابع ان "ذوي المجنى عليه يتهمون الوزير بتنفيذ الجريمة وتم التحفظ على الاثنين لحين اكمال التحقيقات".

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