الزاملي يعلن موافقة التعليم على توسعة أخيرة لمقاعد الدراسات العليا

2022/03/27 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاحد، موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توسعة أخيرة لمقاعد الدراسات العليا.

وقال الزاملي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تمت موافقة هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي على توسعة " اخيرة " لمقاعد الدراسات العليا للعام الدراسي 2021-2022 وعلى النحو الاتي :

مقعد عام 2

مقعد خاص 3

مقعد واحد لفئات (ذوي الشهداء والسجناء)".

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