الإطار التنسيقي يوجه تحذيراً للتيار الصدري يخص الإطراف المتحالفه معه - عاجل

2022/03/27 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحذر الإطار التنسيقي من ان الأطراف الموجودة ضمن التحالف الثلاثي المتحالفة مع الصدر قد تقضي على جمهور التيار في حال تمكن الديمقراطي وسيادة من السيطرة على المشهد السياسي وعلى التيار ان يعرف انه لاخيار امام التيار الا التحالف مع الإطار. وقال القيادي في الإطار محمود الحياني ( لبغداد اليوم ) ان ذهاب التيار للتحالف بعيد عن الإطار كان خطأ والحال ينطبق لو ذهب الإطار وتحالف مع كتل دون التيار فهذا خطأ ايضا واضعاف للبيت الشيعي وطريق يسهل للذين يتربصون بالوطن الشر وعليه فأن التيار الصدري سيكون ضعيفا بتحالفه مع باقي الأطراف الثلاثية وقد يتمكنون هم من ترشيح رئيس الوزراء دون ارادته اي الأطراف المتحالفة مع الصدر وبتالي لو كنا نحن بالاطار نريد الحصول على مناصب على حساب سيادة الوطن ووحدته وعدم خنوعه لارادات التطبيع لذهبنا مع الحلبوسي والبرزاني وتحالفنا معهم دونكم لكننا نشعر ان قوة البيت الشيعي هو بتحالف اقطابه لابتفرقهم.

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