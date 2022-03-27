القبض على ٢٥ متهما بقضايا مختلفة في بغداد

2022/03/27 | 11:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على ٢٥ متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للعمليات، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم القاء القبض على (٢٥) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ومتاجرين بحيازة المواد المخدرة والسموم”.واضافت انه “تم ضبط […]

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