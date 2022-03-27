2022/03/27 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

دعا النائب مضر الكروي، اليوم الأحد، وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في استهداف عقيد في شرطة ديالى.

وقال الكروي، لـ(بغداد اليوم)، إن "منزل العقيد سلام القيسي في شرطة ديالى الكائن في ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة، استهدف بعبوة ناسفة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، ما أدى إلى اصابة ابنته وتضرر منزله في اعتداء ارهابي مدان".

وأضاف، أن "استهداف الكفاءات الامنية في ديالى مؤشر خطير يستدعي اجراء تحقيق عاجل من قبل وزارة الداخلية لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة"، معتبراً ذلك "خرقا امنيا كبيرا وخطيرا في ناحية تعيش استقرارا نسبيا منذ اشهر طويلة".

واشار الى ان "ترويع اسر الكفاءات الامنية يجب ان يقابل بالحزم من قبل الجهات المختصة في كشف من يقف وراء هكذا افعال اجرامية تريد خلط الاوراق واثارة الفوضى".

وكان منزل العقيد سلام القيسي في ناحية السعدية، قد استهدف مساء يوم امس، بعبوة ناسفة زرعها مجهولون ما ادى الى اصابة ابنته وتضرر منزله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكفاءات الامنية في خطر.. نائب يدعو لتحقيق عاجل باستهداف "القيسي" بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكفاءات الامنية في خطر.. نائب يدعو لتحقيق عاجل باستهداف "القيسي" بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).