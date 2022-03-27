السمنة في الحمل قد تعرض الأجنة لمخاطر وفيات الفترة المحيطة بالولادة

2022/03/27 | 11:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت دراسة نشرت في PLOS ONE، أن الحمل بين النساء ذوات الوزن الزائد أو البدينات، قد يعرض الجنين إلى مخاطر وفيات الفترة المحيطة بالولادة.وقام باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر بكندا، بتحديد نسبة وفيات الفترة المحيطة بالولادة بين النساء البدينات وذوات الوزن الزائد، حيث تم إجراء دراسة شملت تحليل جميع الولادات […]

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